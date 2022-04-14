Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gluteus Maximus AI (GLUTEU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Information Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Officiel hjemmeside: https://www.gluteusmaximus.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Køb GLUTEU nu!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gluteus Maximus AI (GLUTEU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 633.00K $ 633.00K $ 633.00K Alle tiders Høj: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Alle tiders Lav: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Nuværende pris: $ 0.000633 $ 0.000633 $ 0.000633 Få mere at vide om Gluteus Maximus AI (GLUTEU) pris

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gluteus Maximus AI (GLUTEU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLUTEU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLUTEU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLUTEU's tokenomics, kan du udforske GLUTEU tokens live-pris!

Sådan køber du GLUTEU Er du interesseret i at tilføje Gluteus Maximus AI (GLUTEU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GLUTEU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GLUTEU på MEXC nu!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GLUTEU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GLUTEU prishistorikken nu!

GLUTEU Prisprediktion Vil du vide, hvor GLUTEU måske er på vej hen? Vores GLUTEU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLUTEU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!