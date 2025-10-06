UdvekslingDEX+
Den direkte Giggle Fund pris i dag er 93.71 USD. Følg med i realtid GIGGLE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GIGGLE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 GIGGLE til USD direkte pris:

$93.75
$93.75$93.75
+5.52%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Live prisdiagram
Giggle Fund (GIGGLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 87.12
$ 87.12$ 87.12
24H lav
$ 107.59
$ 107.59$ 107.59
24H høj

$ 87.12
$ 87.12$ 87.12

$ 107.59
$ 107.59$ 107.59

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

+1.45%

+5.52%

-60.45%

-60.45%

Giggle Fund (GIGGLE) realtidsprisen er $ 93.71. I løbet af de sidste 24 timer har GIGGLE handlet mellem et lavpunkt på $ 87.12 og et højdepunkt på $ 107.59, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GIGGLEs højeste pris nogensinde er $ 281.147303020201, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.002154581463322289.

Når det gælder kortsigtet performance, GIGGLE har ændret sig med +1.45% i løbet af den sidste time, +5.52% i løbet af 24 timer og -60.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Giggle Fund (GIGGLE) Markedsinformation

No.321

$ 93.71M
$ 93.71M$ 93.71M

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

$ 93.71M
$ 93.71M$ 93.71M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Giggle Fund er $ 93.71M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.31M. Det cirkulerende forsyning af GIGGLE er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 93.71M.

Giggle Fund (GIGGLE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Giggle Fund i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +4.9043+5.52%
30 dage$ +50.37+116.22%
60 dage$ +78.71+524.73%
90 dage$ +78.71+524.73%
Giggle Fund Prisændring i dag

I dag GIGGLE blev der registreret en ændring på $ +4.9043 (+5.52%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Giggle Fund 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +50.37 (+116.22%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Giggle Fund 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GIGGLE sås en ændring af $ +78.71 (+524.73%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Giggle Fund 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +78.71 (+524.73%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Giggle Fund (GIGGLE)?

Tjek Giggle FundPrishistorik-siden nu.

Hvad er Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGiggle Fundinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGIGGLEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Giggle Fund på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Giggle Fund købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Giggle Fund Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Giggle Fund (GIGGLE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Giggle Fund (GIGGLE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Giggle Fund.

Tjek Giggle Fund prisprediktion nu!

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Giggle Fund (GIGGLE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GIGGLE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Giggle Fund (GIGGLE)

Leder du efter, hvordan du køber Giggle Fund? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Giggle Fund på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GIGGLE til lokale valutaer

1 Giggle Fund(GIGGLE) til VND
2,465,978.65
1 Giggle Fund(GIGGLE) til AUD
A$142.4392
1 Giggle Fund(GIGGLE) til GBP
71.2196
1 Giggle Fund(GIGGLE) til EUR
80.5906
1 Giggle Fund(GIGGLE) til USD
$93.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MYR
RM392.6449
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TRY
3,938.6313
1 Giggle Fund(GIGGLE) til JPY
¥14,337.63
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ARS
ARS$134,447.6112
1 Giggle Fund(GIGGLE) til RUB
7,533.3469
1 Giggle Fund(GIGGLE) til INR
8,318.6367
1 Giggle Fund(GIGGLE) til IDR
Rp1,561,832.7086
1 Giggle Fund(GIGGLE) til PHP
5,499.8399
1 Giggle Fund(GIGGLE) til EGP
￡E.4,425.9233
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BRL
R$503.2227
1 Giggle Fund(GIGGLE) til CAD
C$131.194
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BDT
11,462.6072
1 Giggle Fund(GIGGLE) til NGN
135,418.4468
1 Giggle Fund(GIGGLE) til COP
$360,422.7165
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ZAR
R.1,627.7427
1 Giggle Fund(GIGGLE) til UAH
3,931.1345
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TZS
T.Sh.229,681.3358
1 Giggle Fund(GIGGLE) til VES
Bs20,709.91
1 Giggle Fund(GIGGLE) til CLP
$88,274.82
1 Giggle Fund(GIGGLE) til PKR
Rs26,463.704
1 Giggle Fund(GIGGLE) til KZT
49,477.0058
1 Giggle Fund(GIGGLE) til THB
฿3,019.3362
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TWD
NT$2,885.3309
1 Giggle Fund(GIGGLE) til AED
د.إ343.9157
1 Giggle Fund(GIGGLE) til CHF
Fr74.968
1 Giggle Fund(GIGGLE) til HKD
HK$728.1267
1 Giggle Fund(GIGGLE) til AMD
֏35,739.1198
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MAD
.د.م864.9433
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MXN
$1,739.2576
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SAR
ريال351.4125
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ETB
Br14,396.6673
1 Giggle Fund(GIGGLE) til KES
KSh12,073.5964
1 Giggle Fund(GIGGLE) til JOD
د.أ66.44039
1 Giggle Fund(GIGGLE) til PLN
344.8528
1 Giggle Fund(GIGGLE) til RON
лв413.2611
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SEK
kr888.3708
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BGN
лв158.3699
1 Giggle Fund(GIGGLE) til HUF
Ft31,530.6037
1 Giggle Fund(GIGGLE) til CZK
1,976.3439
1 Giggle Fund(GIGGLE) til KWD
د.ك28.58155
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ILS
304.5575
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BOB
Bs647.5361
1 Giggle Fund(GIGGLE) til AZN
159.307
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TJS
SM860.2578
1 Giggle Fund(GIGGLE) til GEL
253.9541
1 Giggle Fund(GIGGLE) til AOA
Kz85,893.6489
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BHD
.د.ب35.14125
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BMD
$93.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) til DKK
kr606.3037
1 Giggle Fund(GIGGLE) til HNL
L2,457.0762
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MUR
4,286.2954
1 Giggle Fund(GIGGLE) til NAD
$1,620.2459
1 Giggle Fund(GIGGLE) til NOK
kr948.3452
1 Giggle Fund(GIGGLE) til NZD
$163.0554
1 Giggle Fund(GIGGLE) til PAB
B/.93.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) til PGK
K393.582
1 Giggle Fund(GIGGLE) til QAR
ر.ق340.1673
1 Giggle Fund(GIGGLE) til RSD
дин.9,519.0618
1 Giggle Fund(GIGGLE) til UZS
soʻm1,115,595.0596
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ALL
L7,823.8479
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ANG
ƒ167.7409
1 Giggle Fund(GIGGLE) til AWG
ƒ167.7409
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BBD
$187.42
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BAM
KM157.4328
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BIF
Fr273,914.33
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BND
$120.8859
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BSD
$93.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) til JMD
$14,998.2855
1 Giggle Fund(GIGGLE) til KHR
374,840
1 Giggle Fund(GIGGLE) til KMF
Fr39,920.46
1 Giggle Fund(GIGGLE) til LAK
2,037,173.8723
1 Giggle Fund(GIGGLE) til LKR
රු28,448.4818
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MDL
L1,590.2587
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MGA
Ar420,223.753
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MOP
P750.6171
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MVR
1,433.763
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MWK
MK162,127.671
1 Giggle Fund(GIGGLE) til MZN
MT5,988.069
1 Giggle Fund(GIGGLE) til NPR
रु13,254.3424
1 Giggle Fund(GIGGLE) til PYG
664,591.32
1 Giggle Fund(GIGGLE) til RWF
Fr136,160.63
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SBD
$771.2333
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SCR
1,280.0786
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SRD
$3,607.835
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SVC
$819.9625
1 Giggle Fund(GIGGLE) til SZL
L1,620.2459
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TMT
m327.985
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TND
د.ت275.88224
1 Giggle Fund(GIGGLE) til TTD
$634.4167
1 Giggle Fund(GIGGLE) til UGX
Sh325,361.12
1 Giggle Fund(GIGGLE) til XAF
Fr52,946.15
1 Giggle Fund(GIGGLE) til XCD
$253.017
1 Giggle Fund(GIGGLE) til XOF
Fr52,946.15
1 Giggle Fund(GIGGLE) til XPF
Fr9,558.42
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BWP
P1,254.7769
1 Giggle Fund(GIGGLE) til BZD
$188.3571
1 Giggle Fund(GIGGLE) til CVE
$8,907.1355
1 Giggle Fund(GIGGLE) til DJF
Fr16,586.67
1 Giggle Fund(GIGGLE) til DOP
$6,003.0626
1 Giggle Fund(GIGGLE) til DZD
د.ج12,179.4887
1 Giggle Fund(GIGGLE) til FJD
$211.7846
1 Giggle Fund(GIGGLE) til GNF
Fr807,780.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) til GTQ
Q715.9444
1 Giggle Fund(GIGGLE) til GYD
$19,624.7482
1 Giggle Fund(GIGGLE) til ISK
kr11,620.04

Giggle Fund Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Giggle Fund, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Giggle Fund hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Giggle Fund

Hvor meget er Giggle Fund (GIGGLE) værd i dag?
Den direkte GIGGLE pris i USD er 93.71 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GIGGLE til USD pris?
Den aktuelle pris på GIGGLEtil USD er $ 93.71. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Giggle Fund?
Markedsværdien for GIGGLE er $ 93.71M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GIGGLE?
Den cirkulerende forsyning af GIGGLE er 1.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GIGGLE?
GIGGLE opnåede en ATH-pris på 281.147303020201 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GIGGLE?
GIGGLE så en ATL-pris på 0.002154581463322289 USD.
Hvad er handelsvolumen for GIGGLE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GIGGLE er $ 3.31M USD.
Bliver GIGGLE højere i år?
GIGGLE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GIGGLE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Giggle Fund (GIGGLE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

