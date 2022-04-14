GIGACHAD (GIGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i GIGACHAD (GIGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GIGACHAD (GIGA) Information GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Officiel hjemmeside: https://www.gigachadsolana.com Block Explorer: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Køb GIGA nu!

GIGACHAD (GIGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GIGACHAD (GIGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.05M $ 130.05M $ 130.05M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.80M $ 139.80M $ 139.80M Alle tiders Høj: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Alle tiders Lav: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Nuværende pris: $ 0.01398 $ 0.01398 $ 0.01398 Få mere at vide om GIGACHAD (GIGA) pris

GIGACHAD (GIGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GIGACHAD (GIGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIGA's tokenomics, kan du udforske GIGA tokens live-pris!

Sådan køber du GIGA Er du interesseret i at tilføje GIGACHAD (GIGA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GIGA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GIGA på MEXC nu!

GIGACHAD (GIGA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GIGA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GIGA prishistorikken nu!

GIGA Prisprediktion Vil du vide, hvor GIGA måske er på vej hen? Vores GIGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GIGA Tokens prisprediktion nu!

