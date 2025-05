GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

NavnGIGA

RangNo.235

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.08%

Cirkulationsforsyning9,302,411,888

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud9,603,935,545.16

Cirkulationshastighed0.9302%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.09511039750207428,2025-01-03

Laveste pris0.000001831035084425,2024-01-05

Offentlig blockchainSOL

IndledningGIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.