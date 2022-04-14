GCB TOKEN (GCB) Tokenomics Få vigtig indsigt i GCB TOKEN (GCB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GCB TOKEN (GCB) Information GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Officiel hjemmeside: https://www.gcbex.com Hvidbog: https://gcbtoken.io/download/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Køb GCB nu!

GCB TOKEN (GCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GCB TOKEN (GCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.05M $ 54.05M $ 54.05M Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.43M $ 112.43M $ 112.43M Alle tiders Høj: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 Alle tiders Lav: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Nuværende pris: $ 0.04497 $ 0.04497 $ 0.04497 Få mere at vide om GCB TOKEN (GCB) pris

GCB TOKEN (GCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GCB TOKEN (GCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GCB's tokenomics, kan du udforske GCB tokens live-pris!

Sådan køber du GCB Er du interesseret i at tilføje GCB TOKEN (GCB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GCB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GCB på MEXC nu!

GCB TOKEN (GCB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GCB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GCB prishistorikken nu!

GCB Prisprediktion Vil du vide, hvor GCB måske er på vej hen? Vores GCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GCB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!