GAMESTOP (GAMESTOP) Information GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Officiel hjemmeside: https://gmeethereum.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Køb GAMESTOP nu!

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAMESTOP (GAMESTOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.12M $ 31.12M $ 31.12M Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.83M $ 31.83M $ 31.83M Alle tiders Høj: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Alle tiders Lav: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Nuværende pris: $ 0.00007567 $ 0.00007567 $ 0.00007567 Få mere at vide om GAMESTOP (GAMESTOP) pris

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAMESTOP (GAMESTOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAMESTOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAMESTOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAMESTOP's tokenomics, kan du udforske GAMESTOP tokens live-pris!

GAMESTOP (GAMESTOP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GAMESTOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GAMESTOP prishistorikken nu!

GAMESTOP Prisprediktion Vil du vide, hvor GAMESTOP måske er på vej hen? Vores GAMESTOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAMESTOP Tokens prisprediktion nu!

