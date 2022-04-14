GAINS (GAINS) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAINS (GAINS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAINS (GAINS) Information GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Officiel hjemmeside: https://www.gains-associates.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Køb GAINS nu!

GAINS (GAINS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAINS (GAINS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Alle tiders Høj: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Alle tiders Lav: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Nuværende pris: $ 0.02822 $ 0.02822 $ 0.02822 Få mere at vide om GAINS (GAINS) pris

GAINS (GAINS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAINS (GAINS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAINS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAINS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAINS's tokenomics, kan du udforske GAINS tokens live-pris!

