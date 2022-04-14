FTX Token (FTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i FTX Token (FTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FTX Token (FTT) Information FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Køb FTT nu!

FTX Token (FTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FTX Token (FTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 298.80M $ 298.80M $ 298.80M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Alle tiders Lav: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Nuværende pris: $ 0.9085 $ 0.9085 $ 0.9085 Få mere at vide om FTX Token (FTT) pris

FTX Token (FTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FTX Token (FTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTT's tokenomics, kan du udforske FTT tokens live-pris!

Sådan køber du FTT Er du interesseret i at tilføje FTX Token (FTT) til din portefølje?

FTX Token (FTT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FTT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FTT prishistorikken nu!

FTT Prisprediktion Vil du vide, hvor FTT måske er på vej hen? Vores FTT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

