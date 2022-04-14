Fruits (FRTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fruits (FRTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fruits (FRTS) Information The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity. Officiel hjemmeside: https://fruitsblockchain.com/ Hvidbog: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Block Explorer: https://fruitscan.io/ Køb FRTS nu!

Fruits (FRTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fruits (FRTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 200.51K $ 200.51K $ 200.51K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 Alle tiders Lav: $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 Nuværende pris: $ 0.000009518 $ 0.000009518 $ 0.000009518 Få mere at vide om Fruits (FRTS) pris

Fruits (FRTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fruits (FRTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRTS's tokenomics, kan du udforske FRTS tokens live-pris!

Fruits (FRTS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FRTS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FRTS prishistorikken nu!

FRTS Prisprediktion Vil du vide, hvor FRTS måske er på vej hen? Vores FRTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRTS Tokens prisprediktion nu!

