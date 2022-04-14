FreeRossDAO (FREE) Tokenomics Få vigtig indsigt i FreeRossDAO (FREE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FreeRossDAO (FREE) Information FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Officiel hjemmeside: https://freerossdao.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Køb FREE nu!

FreeRossDAO (FREE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FreeRossDAO (FREE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 9.29B $ 9.29B $ 9.29B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 Alle tiders Lav: $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 Nuværende pris: $ 0.00014058 $ 0.00014058 $ 0.00014058 Få mere at vide om FreeRossDAO (FREE) pris

FreeRossDAO (FREE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FreeRossDAO (FREE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FREE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FREE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FREE's tokenomics, kan du udforske FREE tokens live-pris!

