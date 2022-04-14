Force (FRC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Force (FRC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Force (FRC) Information SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts. Officiel hjemmeside: https://thesnkrz.com Hvidbog: https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0 Køb FRC nu!

Force (FRC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Force (FRC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 191.20K Alle tiders Høj: $ 0.346 Alle tiders Lav: $ 0.000662078137006811 Nuværende pris: $ 0.0001912

Force (FRC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Force (FRC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRC's tokenomics, kan du udforske FRC tokens live-pris!

Force (FRC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FRC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FRC prishistorikken nu!

