Foxsy AI (FOXSY) Information FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Officiel hjemmeside: https://foxsy.ai Hvidbog: https://project.docs.foxsy.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Køb FOXSY nu!

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Foxsy AI (FOXSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Samlet udbud $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Cirkulerende forsyning $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M Alle tiders Høj: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Alle tiders Lav: $ 0.007006474092054933 $ 0.007006474092054933 $ 0.007006474092054933 Nuværende pris: $ 0.007125 $ 0.007125 $ 0.007125 Få mere at vide om Foxsy AI (FOXSY) pris

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Foxsy AI (FOXSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOXSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOXSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOXSY's tokenomics, kan du udforske FOXSY tokens live-pris!

