FOXSY

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

NavnFOXSY

RangNo.1030

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.12%

Cirkulationsforsyning661,195,673

Max Udbud1,978,082,104

Samlet Udbud1,976,015,648

Cirkulationshastighed0.3342%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.12274402857611348,2024-07-18

Laveste pris0.018757144465233647,2025-05-28

Offentlig blockchainEGLD

IndledningFOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.