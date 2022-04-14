FNT Crypto (FNTIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FNT Crypto (FNTIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FNT Crypto (FNTIO) Information FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform. Officiel hjemmeside: https://fntcrypto.io/ Hvidbog: https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9 Køb FNTIO nu!

FNT Crypto (FNTIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FNT Crypto (FNTIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0010233 $ 0.0010233 $ 0.0010233 Få mere at vide om FNT Crypto (FNTIO) pris

FNT Crypto (FNTIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FNT Crypto (FNTIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FNTIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FNTIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FNTIO's tokenomics, kan du udforske FNTIO tokens live-pris!

Sådan køber du FNTIO Er du interesseret i at tilføje FNT Crypto (FNTIO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FNTIO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FNTIO på MEXC nu!

FNT Crypto (FNTIO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FNTIO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FNTIO prishistorikken nu!

FNTIO Prisprediktion Vil du vide, hvor FNTIO måske er på vej hen? Vores FNTIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FNTIO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!