Fly Trade (FLY) Information Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Officiel hjemmeside: https://www.fly.trade/ Hvidbog: https://docs.fly.trade/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Køb FLY nu!

Fly Trade (FLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fly Trade (FLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 963.31K $ 963.31K $ 963.31K Samlet udbud $ 137.50M $ 137.50M $ 137.50M Cirkulerende forsyning $ 12.62M $ 12.62M $ 12.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Alle tiders Høj: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Alle tiders Lav: $ 0.08209888872943484 $ 0.08209888872943484 $ 0.08209888872943484 Nuværende pris: $ 0.07633 $ 0.07633 $ 0.07633 Få mere at vide om Fly Trade (FLY) pris

Fly Trade (FLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fly Trade (FLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLY's tokenomics, kan du udforske FLY tokens live-pris!

Fly Trade (FLY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLY prishistorikken nu!

FLY Prisprediktion Vil du vide, hvor FLY måske er på vej hen? Vores FLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLY Tokens prisprediktion nu!

