Instadapp (FLUID) Information Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance. Officiel hjemmeside: https://fluid.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb

Instadapp (FLUID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Instadapp (FLUID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 90 $ 90 $ 90 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 7.3526 $ 7.3526 $ 7.3526 Få mere at vide om Instadapp (FLUID) pris

Instadapp (FLUID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Instadapp (FLUID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLUID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLUID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLUID's tokenomics, kan du udforske FLUID tokens live-pris!

Instadapp (FLUID) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLUID hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLUID prishistorikken nu!

FLUID Prisprediktion Vil du vide, hvor FLUID måske er på vej hen? Vores FLUID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLUID Tokens prisprediktion nu!

