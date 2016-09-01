FIRO (FIRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FIRO (FIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FIRO (FIRO) Information XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Officiel hjemmeside: https://firo.org/ Hvidbog: https://firo.org/about/tech/ Block Explorer: https://explorer.firo.org/ Køb FIRO nu!

FIRO (FIRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FIRO (FIRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Alle tiders Lav: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Nuværende pris: $ 0.5697 $ 0.5697 $ 0.5697 Få mere at vide om FIRO (FIRO) pris

FIRO (FIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FIRO (FIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIRO's tokenomics, kan du udforske FIRO tokens live-pris!

