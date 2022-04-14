FIO Protocol (FIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FIO Protocol (FIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FIO Protocol (FIO) Information FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project's blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Officiel hjemmeside: https://fio.net/ Hvidbog: https://developers.fioprotocol.io Block Explorer: https://fio.bloks.io

FIO Protocol (FIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FIO Protocol (FIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.77M $ 17.77M $ 17.77M Alle tiders Høj: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Alle tiders Lav: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Nuværende pris: $ 0.01777 $ 0.01777 $ 0.01777 Få mere at vide om FIO Protocol (FIO) pris

FIO Protocol (FIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FIO Protocol (FIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIO's tokenomics, kan du udforske FIO tokens live-pris!

Sådan køber du FIO Er du interesseret i at tilføje FIO Protocol (FIO) til din portefølje?

FIO Protocol (FIO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FIO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FIO prishistorikken nu!

FIO Prisprediktion Vil du vide, hvor FIO måske er på vej hen? Vores FIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FIO Tokens prisprediktion nu!

