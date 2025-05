FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

NavnFIO

RangNo.978

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,43%

Cirkulationsforsyning812 780 456,5324696

Max Udbud1 000 000 000

Samlet Udbud839 242 769,7719939

Cirkulationshastighed0.8127%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.56914028,2021-04-06

Laveste pris0.01074395967351126,2025-04-07

Offentlig blockchainFIONEW

IndledningFIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.