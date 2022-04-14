FirmaChain (FCT2) Tokenomics Få vigtig indsigt i FirmaChain (FCT2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FirmaChain (FCT2) Information FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Officiel hjemmeside: https://firmachain.org/#/ Hvidbog: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://explorer.firmachain.dev/ Køb FCT2 nu!

FirmaChain (FCT2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FirmaChain (FCT2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.54M $ 29.54M $ 29.54M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Alle tiders Lav: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Nuværende pris: $ 0.02851 $ 0.02851 $ 0.02851 Få mere at vide om FirmaChain (FCT2) pris

FirmaChain (FCT2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FirmaChain (FCT2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FCT2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FCT2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FCT2's tokenomics, kan du udforske FCT2 tokens live-pris!

