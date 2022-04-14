Fartboy (FARTBOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fartboy (FARTBOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fartboy (FARTBOY) Information Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Officiel hjemmeside: https://www.fartboysol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Køb FARTBOY nu!

Fartboy (FARTBOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fartboy (FARTBOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.52M $ 19.52M $ 19.52M Samlet udbud $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Cirkulerende forsyning $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.52M $ 19.52M $ 19.52M Alle tiders Høj: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Alle tiders Lav: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Nuværende pris: $ 0.01953 $ 0.01953 $ 0.01953 Få mere at vide om Fartboy (FARTBOY) pris

Fartboy (FARTBOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fartboy (FARTBOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FARTBOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FARTBOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FARTBOY's tokenomics, kan du udforske FARTBOY tokens live-pris!

Sådan køber du FARTBOY Er du interesseret i at tilføje Fartboy (FARTBOY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FARTBOY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FARTBOY på MEXC nu!

Fartboy (FARTBOY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FARTBOY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FARTBOY prishistorikken nu!

FARTBOY Prisprediktion Vil du vide, hvor FARTBOY måske er på vej hen? Vores FARTBOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FARTBOY Tokens prisprediktion nu!

