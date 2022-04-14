Farcana (FAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Farcana (FAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Farcana (FAR) Information $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Officiel hjemmeside: https://www.farcana.com Hvidbog: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Køb FAR nu!

Farcana (FAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Farcana (FAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 3.92B $ 3.92B $ 3.92B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Alle tiders Høj: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Alle tiders Lav: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Nuværende pris: $ 0.000339 $ 0.000339 $ 0.000339 Få mere at vide om Farcana (FAR) pris

Farcana (FAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Farcana (FAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAR's tokenomics, kan du udforske FAR tokens live-pris!

Farcana (FAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FAR prishistorikken nu!

FAR Prisprediktion Vil du vide, hvor FAR måske er på vej hen? Vores FAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FAR Tokens prisprediktion nu!

