Medifakt (FAKT) Information Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. Officiel hjemmeside: https://medifakt.com/ Hvidbog: https://medifakt.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2 Køb FAKT nu!

Medifakt (FAKT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Medifakt (FAKT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 296.10K $ 296.10K $ 296.10K Alle tiders Høj: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Alle tiders Lav: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 Nuværende pris: $ 0.0002961 $ 0.0002961 $ 0.0002961 Få mere at vide om Medifakt (FAKT) pris

Medifakt (FAKT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Medifakt (FAKT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAKT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAKT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAKT's tokenomics, kan du udforske FAKT tokens live-pris!

