EVR (EVR) Tokenomics Få vigtig indsigt i EVR (EVR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EVR (EVR) Information A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. Officiel hjemmeside: https://evernode.org Hvidbog: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf Block Explorer: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8 Køb EVR nu!

EVR (EVR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EVR (EVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 72.25M $ 72.25M $ 72.25M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.15M $ 14.15M $ 14.15M Alle tiders Høj: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Alle tiders Lav: $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 Nuværende pris: $ 0.19578 $ 0.19578 $ 0.19578 Få mere at vide om EVR (EVR) pris

EVR (EVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EVR (EVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVR's tokenomics, kan du udforske EVR tokens live-pris!

