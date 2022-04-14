Electroneum (ETN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Electroneum (ETN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Electroneum (ETN) Information Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Officiel hjemmeside: http://electroneum.com/ Hvidbog: https://developer.electroneum.com/ Block Explorer: https://blockexplorer.electroneum.com/ Køb ETN nu!

Electroneum (ETN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Electroneum (ETN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.75M $ 49.75M $ 49.75M Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.11M $ 58.11M $ 58.11M Alle tiders Høj: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Alle tiders Lav: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Nuværende pris: $ 0.002767 $ 0.002767 $ 0.002767 Få mere at vide om Electroneum (ETN) pris

Electroneum (ETN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Electroneum (ETN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETN's tokenomics, kan du udforske ETN tokens live-pris!

Sådan køber du ETN Er du interesseret i at tilføje Electroneum (ETN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ETN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ETN på MEXC nu!

Electroneum (ETN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ETN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ETN prishistorikken nu!

ETN Prisprediktion Vil du vide, hvor ETN måske er på vej hen? Vores ETN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETN Tokens prisprediktion nu!

