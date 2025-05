ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

NavnETN

RangNo.725

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning17,979,817,604.56

Max Udbud21,000,000,000

Samlet Udbud17,979,817,604.56

Cirkulationshastighed0.8561%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.23623399436473846,2017-11-02

Laveste pris0.001296283350169341,2023-12-19

Offentlig blockchainETN

