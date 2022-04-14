Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ether.Fi Foundation (ETHFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Information Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Officiel hjemmeside: https://www.ether.fi/ Hvidbog: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ether.Fi Foundation (ETHFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 501.85M $ 501.85M $ 501.85M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Alle tiders Høj: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 Alle tiders Lav: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Nuværende pris: $ 1.1915 $ 1.1915 $ 1.1915 Få mere at vide om Ether.Fi Foundation (ETHFI) pris

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ether.Fi Foundation (ETHFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHFI's tokenomics, kan du udforske ETHFI tokens live-pris!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ETHFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ETHFI prishistorikken nu!

ETHFI Prisprediktion Vil du vide, hvor ETHFI måske er på vej hen? Vores ETHFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETHFI Tokens prisprediktion nu!

