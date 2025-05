ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

NavnETHFI

RangNo.126

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)73.48%

Cirkulationsforsyning327,804,589

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3278%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj8.571552781361902,2024-03-27

Laveste pris0.405753344673152,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.