Ethereum Classic (ETC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethereum Classic (ETC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethereum Classic (ETC) Information Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Officiel hjemmeside: https://ethereumclassic.org/ Hvidbog: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Block Explorer: https://etc.blockscout.com Køb ETC nu!

Ethereum Classic (ETC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethereum Classic (ETC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.38B $ 3.38B $ 3.38B Samlet udbud $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Cirkulerende forsyning $ 153.10M $ 153.10M $ 153.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.65B $ 4.65B $ 4.65B Alle tiders Høj: $ 180 $ 180 $ 180 Alle tiders Lav: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Nuværende pris: $ 22.05 $ 22.05 $ 22.05 Få mere at vide om Ethereum Classic (ETC) pris

Ethereum Classic (ETC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethereum Classic (ETC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETC's tokenomics, kan du udforske ETC tokens live-pris!

Sådan køber du ETC Er du interesseret i at tilføje Ethereum Classic (ETC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ETC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ETC på MEXC nu!

Ethereum Classic (ETC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ETC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ETC prishistorikken nu!

ETC Prisprediktion Vil du vide, hvor ETC måske er på vej hen? Vores ETC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!