Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

RangNo.37

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0008%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)65.36%

Cirkulationsforsyning152,098,495.28925553

Max Udbud210,700,000

Samlet Udbud210,700,000

Cirkulationshastighed0.7218%

Udstedelsesdato2015-11-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.7523 USDT

Alle tiders høj176.15769168,2021-05-06

Laveste pris0.45244601368904114,2016-07-25

Offentlig blockchainETC

