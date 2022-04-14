Epic Chain (EPIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Epic Chain (EPIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Epic Chain (EPIC) Information Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world's first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class. Officiel hjemmeside: https://epicchain.io/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E

Epic Chain (EPIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Epic Chain (EPIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.01M $ 57.01M $ 57.01M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.1477 $ 3.1477 $ 3.1477 Alle tiders Lav: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Nuværende pris: $ 1.9002 $ 1.9002 $ 1.9002 Få mere at vide om Epic Chain (EPIC) pris

Epic Chain (EPIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Epic Chain (EPIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EPIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EPIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EPIC's tokenomics, kan du udforske EPIC tokens live-pris!

Sådan køber du EPIC Er du interesseret i at tilføje Epic Chain (EPIC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EPIC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Epic Chain (EPIC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EPIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EPIC prishistorikken nu!

EPIC Prisprediktion Vil du vide, hvor EPIC måske er på vej hen? Vores EPIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

