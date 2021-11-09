ENS (ENS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ENS (ENS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain. Officiel hjemmeside: https://ens.domains/ Hvidbog: https://docs.ens.domains/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CLQsDGoGibdNPnVCFp8BAsN2unvyvb41Jd5USYwAnzAg

ENS (ENS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ENS (ENS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 966.05M $ 966.05M $ 966.05M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 36.73M $ 36.73M $ 36.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 85.88 $ 85.88 $ 85.88 Alle tiders Lav: $ 6.695156653769259 $ 6.695156653769259 $ 6.695156653769259 Nuværende pris: $ 26.3 $ 26.3 $ 26.3 Få mere at vide om ENS (ENS) pris

ENS (ENS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ENS (ENS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ENS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ENS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ENS's tokenomics, kan du udforske ENS tokens live-pris!

ENS (ENS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ENS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ENS prishistorikken nu!

