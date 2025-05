ENS

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

NavnENS

RangNo.83

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)372.51%

Cirkulationsforsyning36,342,554.79100807

Max Udbud0

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-11-09 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj85.68745026316928,2021-11-11

Laveste pris6.695156653769259,2023-10-19

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

