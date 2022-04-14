Elixir (ELX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elixir (ELX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elixir (ELX) Information The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Officiel hjemmeside: https://elixir.xyz/ Hvidbog: https://docs.elixir.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 Køb ELX nu!

Elixir (ELX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elixir (ELX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.79M $ 149.79M $ 149.79M Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Nuværende pris: $ 0.14979 $ 0.14979 $ 0.14979 Få mere at vide om Elixir (ELX) pris

Elixir (ELX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elixir (ELX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELX's tokenomics, kan du udforske ELX tokens live-pris!

Sådan køber du ELX Er du interesseret i at tilføje Elixir (ELX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELX på MEXC nu!

Elixir (ELX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELX prishistorikken nu!

ELX Prisprediktion Vil du vide, hvor ELX måske er på vej hen? Vores ELX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!