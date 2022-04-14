Dogelon Mars (ELON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogelon Mars (ELON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogelon Mars (ELON) Information In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Officiel hjemmeside: https://dogelonmars.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Køb ELON nu!

Dogelon Mars (ELON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogelon Mars (ELON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.65M $ 63.65M $ 63.65M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 115.80M $ 115.80M $ 115.80M Alle tiders Høj: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0000001158 $ 0.0000001158 $ 0.0000001158 Få mere at vide om Dogelon Mars (ELON) pris

Dogelon Mars (ELON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogelon Mars (ELON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELON's tokenomics, kan du udforske ELON tokens live-pris!

Sådan køber du ELON Er du interesseret i at tilføje Dogelon Mars (ELON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELON på MEXC nu!

Dogelon Mars (ELON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELON prishistorikken nu!

ELON Prisprediktion Vil du vide, hvor ELON måske er på vej hen? Vores ELON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELON Tokens prisprediktion nu!

