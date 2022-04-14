MULTIVERSX (EGLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i MULTIVERSX (EGLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MULTIVERSX (EGLD) Information Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Officiel hjemmeside: https://multiversx.com/ Hvidbog: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/ Køb EGLD nu!

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MULTIVERSX (EGLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 433.58M $ 433.58M $ 433.58M Samlet udbud $ 31.42M $ 31.42M $ 31.42M Cirkulerende forsyning $ 28.53M $ 28.53M $ 28.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 477.52M $ 477.52M $ 477.52M Alle tiders Høj: $ 237 $ 237 $ 237 Alle tiders Lav: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 Nuværende pris: $ 15.2 $ 15.2 $ 15.2 Få mere at vide om MULTIVERSX (EGLD) pris

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MULTIVERSX (EGLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGLD's tokenomics, kan du udforske EGLD tokens live-pris!

