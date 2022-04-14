Effect AI (EFFECT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Effect AI (EFFECT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Effect AI (EFFECT) Information Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Officiel hjemmeside: https://effect.ai Hvidbog: https://docs.effect.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Køb EFFECT nu!

Effect AI (EFFECT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Effect AI (EFFECT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Alle tiders Lav: $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 Nuværende pris: $ 0.006283 $ 0.006283 $ 0.006283 Få mere at vide om Effect AI (EFFECT) pris

Effect AI (EFFECT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Effect AI (EFFECT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EFFECT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EFFECT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EFFECT's tokenomics, kan du udforske EFFECT tokens live-pris!

Sådan køber du EFFECT Er du interesseret i at tilføje Effect AI (EFFECT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EFFECT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EFFECT på MEXC nu!

Effect AI (EFFECT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EFFECT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EFFECT prishistorikken nu!

EFFECT Prisprediktion Vil du vide, hvor EFFECT måske er på vej hen? Vores EFFECT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EFFECT Tokens prisprediktion nu!

