LayerEdge (EDGEN) Information LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Officiel hjemmeside: https://www.layeredge.io Hvidbog: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca Køb EDGEN nu!

LayerEdge (EDGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LayerEdge (EDGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.13M $ 8.13M $ 8.13M Alle tiders Høj: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 Alle tiders Lav: $ 0.006328566966050231 $ 0.006328566966050231 $ 0.006328566966050231 Nuværende pris: $ 0.008125 $ 0.008125 $ 0.008125 Få mere at vide om LayerEdge (EDGEN) pris

LayerEdge (EDGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LayerEdge (EDGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDGEN's tokenomics, kan du udforske EDGEN tokens live-pris!

Sådan køber du EDGEN Er du interesseret i at tilføje LayerEdge (EDGEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EDGEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EDGEN på MEXC nu!

LayerEdge (EDGEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EDGEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EDGEN prishistorikken nu!

EDGEN Prisprediktion Vil du vide, hvor EDGEN måske er på vej hen? Vores EDGEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EDGEN Tokens prisprediktion nu!

