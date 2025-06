EDGEN

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

NavnEDGEN

RangNo.1785

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.19%

Cirkulationsforsyning176,000,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.176%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.0252839382104077,2025-06-02

Laveste pris0.009041380374616857,2025-06-19

Offentlig blockchainETH

IndledningLayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.