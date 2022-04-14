Eden (EDEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eden (EDEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eden (EDEN) Information Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security. Officiel hjemmeside: https://www.edennetwork.io/ Hvidbog: https://docs.edennetwork.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559 Køb EDEN nu!

Eden (EDEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eden (EDEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 916.37K $ 916.37K $ 916.37K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.31M $ 17.31M $ 17.31M Alle tiders Høj: $ 9.453 $ 9.453 $ 9.453 Alle tiders Lav: $ 0.006910344546482079 $ 0.006910344546482079 $ 0.006910344546482079 Nuværende pris: $ 0.069251 $ 0.069251 $ 0.069251 Få mere at vide om Eden (EDEN) pris

Eden (EDEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eden (EDEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDEN's tokenomics, kan du udforske EDEN tokens live-pris!

