Divo (DVO) Information DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools. Officiel hjemmeside: https://www.divo.global/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d Køb DVO nu!

Divo (DVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Divo (DVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0008212 $ 0.0008212 $ 0.0008212 Få mere at vide om Divo (DVO) pris

Divo (DVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Divo (DVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DVO's tokenomics, kan du udforske DVO tokens live-pris!

Sådan køber du DVO Er du interesseret i at tilføje Divo (DVO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DVO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DVO på MEXC nu!

Divo (DVO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DVO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DVO prishistorikken nu!

DVO Prisprediktion Vil du vide, hvor DVO måske er på vej hen? Vores DVO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DVO Tokens prisprediktion nu!

