Dtec (DTEC) Information Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Officiel hjemmeside: https://dtec.space/ Hvidbog: https://dtec.space/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Køb DTEC nu!

Dtec (DTEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dtec (DTEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Samlet udbud $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Cirkulerende forsyning $ 84.93M $ 84.93M $ 84.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.62M $ 15.62M $ 15.62M Alle tiders Høj: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Alle tiders Lav: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Nuværende pris: $ 0.03471 $ 0.03471 $ 0.03471 Få mere at vide om Dtec (DTEC) pris

Dtec (DTEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dtec (DTEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DTEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DTEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DTEC's tokenomics, kan du udforske DTEC tokens live-pris!

