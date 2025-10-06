UdvekslingDEX+
Den direkte Daystarter pris i dag er 0.13178 USD. Følg med i realtid DST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DST

DST Prisinfo

Hvad er DST

DST Whitepaper

DST Officiel hjemmeside

DST Tokenomics

DST Prisprognose

DST Historik

DST Købsguide

DST-til-fiat-valutaomregner

DST Spot

Daystarter Logo

Daystarter-kurs(DST)

1 DST til USD direkte pris:

$0.13176
-0.02%1D
USD
Daystarter (DST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:19:25 (UTC+8)

Daystarter (DST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.13148
24H lav
$ 0.13219
24H høj

$ 0.13148
$ 0.13219
$ 9.000678643817682
$ 0.000580213942630201
-0.11%

-0.02%

-15.36%

-15.36%

Daystarter (DST) realtidsprisen er $ 0.13178. I løbet af de sidste 24 timer har DST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.13148 og et højdepunkt på $ 0.13219, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DSTs højeste pris nogensinde er $ 9.000678643817682, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000580213942630201.

Når det gælder kortsigtet performance, DST har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -15.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Daystarter (DST) Markedsinformation

No.3911

--
$ 63.55K
$ 131.78M
--
1,000,000,000
ETH

Den nuværende markedsværdi på Daystarter er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 63.55K. Det cirkulerende forsyning af DST er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 131.78M.

Daystarter (DST) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Daystarter i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000264-0.02%
30 dage$ -0.01589-10.77%
60 dage$ -0.00678-4.90%
90 dage$ +0.02351+21.71%
Daystarter Prisændring i dag

I dag DST blev der registreret en ændring på $ -0.0000264 (-0.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Daystarter 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.01589 (-10.77%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Daystarter 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DST sås en ændring af $ -0.00678 (-4.90%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Daystarter 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.02351 (+21.71%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Daystarter (DST)?

Tjek DaystarterPrishistorik-siden nu.

Hvad er Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDaystarterinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDSTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Daystarter på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Daystarter købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Daystarter Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Daystarter (DST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Daystarter (DST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Daystarter.

Tjek Daystarter prisprediktion nu!

Daystarter (DST) Tokenomics

At forstå tokenomics for Daystarter (DST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DST Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Daystarter (DST)

Leder du efter, hvordan du køber Daystarter? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Daystarter på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DST til lokale valutaer

1 Daystarter(DST) til VND
3,467.7907
1 Daystarter(DST) til AUD
A$0.2003056
1 Daystarter(DST) til GBP
0.1001528
1 Daystarter(DST) til EUR
0.1133308
1 Daystarter(DST) til USD
$0.13178
1 Daystarter(DST) til MYR
RM0.5521582
1 Daystarter(DST) til TRY
5.5387134
1 Daystarter(DST) til JPY
¥20.16234
1 Daystarter(DST) til ARS
ARS$189.0674016
1 Daystarter(DST) til RUB
10.5937942
1 Daystarter(DST) til INR
11.6981106
1 Daystarter(DST) til IDR
Rp2,196.3324548
1 Daystarter(DST) til PHP
7.7341682
1 Daystarter(DST) til EGP
￡E.6.2239694
1 Daystarter(DST) til BRL
R$0.7076586
1 Daystarter(DST) til CAD
C$0.184492
1 Daystarter(DST) til BDT
16.1193296
1 Daystarter(DST) til NGN
190.4326424
1 Daystarter(DST) til COP
$506.845647
1 Daystarter(DST) til ZAR
R.2.2890186
1 Daystarter(DST) til UAH
5.528171
1 Daystarter(DST) til TZS
T.Sh.322.9901444
1 Daystarter(DST) til VES
Bs29.12338
1 Daystarter(DST) til CLP
$124.13676
1 Daystarter(DST) til PKR
Rs37.214672
1 Daystarter(DST) til KZT
69.5772044
1 Daystarter(DST) til THB
฿4.2459516
1 Daystarter(DST) til TWD
NT$4.0575062
1 Daystarter(DST) til AED
د.إ0.4836326
1 Daystarter(DST) til CHF
Fr0.105424
1 Daystarter(DST) til HKD
HK$1.0239306
1 Daystarter(DST) til AMD
֏50.2582564
1 Daystarter(DST) til MAD
.د.م1.2163294
1 Daystarter(DST) til MXN
$2.4458368
1 Daystarter(DST) til SAR
ريال0.494175
1 Daystarter(DST) til ETB
Br20.2453614
1 Daystarter(DST) til KES
KSh16.9785352
1 Daystarter(DST) til JOD
د.أ0.09343202
1 Daystarter(DST) til PLN
0.4849504
1 Daystarter(DST) til RON
лв0.5811498
1 Daystarter(DST) til SEK
kr1.2492744
1 Daystarter(DST) til BGN
лв0.2227082
1 Daystarter(DST) til HUF
Ft44.3400166
1 Daystarter(DST) til CZK
2.7792402
1 Daystarter(DST) til KWD
د.ك0.0401929
1 Daystarter(DST) til ILS
0.428285
1 Daystarter(DST) til BOB
Bs0.9105998
1 Daystarter(DST) til AZN
0.224026
1 Daystarter(DST) til TJS
SM1.2097404
1 Daystarter(DST) til GEL
0.3571238
1 Daystarter(DST) til AOA
Kz120.7882302
1 Daystarter(DST) til BHD
.د.ب0.0494175
1 Daystarter(DST) til BMD
$0.13178
1 Daystarter(DST) til DKK
kr0.8526166
1 Daystarter(DST) til HNL
L3.4552716
1 Daystarter(DST) til MUR
6.0276172
1 Daystarter(DST) til NAD
$2.2784762
1 Daystarter(DST) til NOK
kr1.3336136
1 Daystarter(DST) til NZD
$0.2292972
1 Daystarter(DST) til PAB
B/.0.13178
1 Daystarter(DST) til PGK
K0.553476
1 Daystarter(DST) til QAR
ر.ق0.4783614
1 Daystarter(DST) til RSD
дин.13.3862124
1 Daystarter(DST) til UZS
soʻm1,568.8092728
1 Daystarter(DST) til ALL
L11.0023122
1 Daystarter(DST) til ANG
ƒ0.2358862
1 Daystarter(DST) til AWG
ƒ0.2358862
1 Daystarter(DST) til BBD
$0.26356
1 Daystarter(DST) til BAM
KM0.2213904
1 Daystarter(DST) til BIF
Fr385.19294
1 Daystarter(DST) til BND
$0.1699962
1 Daystarter(DST) til BSD
$0.13178
1 Daystarter(DST) til JMD
$21.091389
1 Daystarter(DST) til KHR
527.12
1 Daystarter(DST) til KMF
Fr56.13828
1 Daystarter(DST) til LAK
2,864.7825514
1 Daystarter(DST) til LKR
රු40.0057724
1 Daystarter(DST) til MDL
L2.2363066
1 Daystarter(DST) til MGA
Ar590.941054
1 Daystarter(DST) til MOP
P1.0555578
1 Daystarter(DST) til MVR
2.016234
1 Daystarter(DST) til MWK
MK227.992578
1 Daystarter(DST) til MZN
MT8.420742
1 Daystarter(DST) til NPR
रु18.6389632
1 Daystarter(DST) til PYG
934.58376
1 Daystarter(DST) til RWF
Fr191.47634
1 Daystarter(DST) til SBD
$1.0845494
1 Daystarter(DST) til SCR
1.8001148
1 Daystarter(DST) til SRD
$5.07353
1 Daystarter(DST) til SVC
$1.153075
1 Daystarter(DST) til SZL
L2.2784762
1 Daystarter(DST) til TMT
m0.46123
1 Daystarter(DST) til TND
د.ت0.38796032
1 Daystarter(DST) til TTD
$0.8921506
1 Daystarter(DST) til UGX
Sh457.54016
1 Daystarter(DST) til XAF
Fr74.4557
1 Daystarter(DST) til XCD
$0.355806
1 Daystarter(DST) til XOF
Fr74.4557
1 Daystarter(DST) til XPF
Fr13.44156
1 Daystarter(DST) til BWP
P1.7645342
1 Daystarter(DST) til BZD
$0.2648778
1 Daystarter(DST) til CVE
$12.525689
1 Daystarter(DST) til DJF
Fr23.32506
1 Daystarter(DST) til DOP
$8.4418268
1 Daystarter(DST) til DZD
د.ج17.1274466
1 Daystarter(DST) til FJD
$0.2978228
1 Daystarter(DST) til GNF
Fr1,135.9436
1 Daystarter(DST) til GTQ
Q1.0067992
1 Daystarter(DST) til GYD
$27.5973676
1 Daystarter(DST) til ISK
kr16.34072

Daystarter Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Daystarter, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Daystarter hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Daystarter

Hvor meget er Daystarter (DST) værd i dag?
Den direkte DST pris i USD er 0.13178 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DST til USD pris?
Den aktuelle pris på DSTtil USD er $ 0.13178. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Daystarter?
Markedsværdien for DST er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DST?
Den cirkulerende forsyning af DST er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DST?
DST opnåede en ATH-pris på 9.000678643817682 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DST?
DST så en ATL-pris på 0.000580213942630201 USD.
Hvad er handelsvolumen for DST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DST er $ 63.55K USD.
Bliver DST højere i år?
DST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Daystarter (DST) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

DST-til-USD Lommeregner

Beløb

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.13178 USD

Handel DST

DST/USDT
$0.13176
$0.13176$0.13176
-0.03%

