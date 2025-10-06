Hvad er Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDaystarterinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekDSTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Daystarter på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Daystarter købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Daystarter Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Daystarter (DST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Daystarter (DST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Daystarter.

Tjek Daystarter prisprediktion nu!

Daystarter (DST) Tokenomics

At forstå tokenomics for Daystarter (DST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DST Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Daystarter (DST)

Leder du efter, hvordan du køber Daystarter? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Daystarter på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DST til lokale valutaer

Prøv konverter

Daystarter Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Daystarter, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Daystarter Hvor meget er Daystarter (DST) værd i dag? Den direkte DST pris i USD er 0.13178 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle DST til USD pris? $ 0.13178 . Tjek Den aktuelle pris på DSTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Daystarter? Markedsværdien for DST er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af DST? Den cirkulerende forsyning af DST er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på DST? DST opnåede en ATH-pris på 9.000678643817682 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DST? DST så en ATL-pris på 0.000580213942630201 USD . Hvad er handelsvolumen for DST? Direkte 24-timers handelsvolumen for DST er $ 63.55K USD . Bliver DST højere i år? DST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

