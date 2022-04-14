Drift Protocol (DRIFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Drift Protocol (DRIFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Drift Protocol (DRIFT) Information Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Officiel hjemmeside: https://www.drift.trade/ Hvidbog: https://docs.drift.trade/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drift Protocol (DRIFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.40M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 347.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 2.646 Alle tiders Lav: $ 0.10000390597735823 Nuværende pris: $ 0.5336

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Drift Protocol (DRIFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRIFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRIFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRIFT's tokenomics, kan du udforske DRIFT tokens live-pris!

Drift Protocol (DRIFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DRIFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DRIFT prishistorikken nu!

DRIFT Prisprediktion Vil du vide, hvor DRIFT måske er på vej hen? Vores DRIFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DRIFT Tokens prisprediktion nu!

