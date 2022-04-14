Dragon (DRAGON404) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dragon (DRAGON404), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dragon (DRAGON404) Information The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. Officiel hjemmeside: https://dragoncoin.biz/home#About Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c Køb DRAGON404 nu!

Dragon (DRAGON404) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dragon (DRAGON404), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000009839 $ 0.000009839 $ 0.000009839 Få mere at vide om Dragon (DRAGON404) pris

Dragon (DRAGON404) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dragon (DRAGON404) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAGON404 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAGON404 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAGON404's tokenomics, kan du udforske DRAGON404 tokens live-pris!

Dragon (DRAGON404) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DRAGON404 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DRAGON404 prishistorikken nu!

DRAGON404 Prisprediktion Vil du vide, hvor DRAGON404 måske er på vej hen? Vores DRAGON404 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DRAGON404 Tokens prisprediktion nu!

