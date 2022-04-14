DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGECOINOLD (DOGECOINOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) Information XrpMoonPepeinuHomerSimpsonDeveloper’s Web3 infrastructure fosters the growth of online communities into thriving, resilient Startup Societies and Network States. Driven by the principles of innovation, transparency, and security, XrpMoonPepeinuHomerSimpsonDeveloper enables like-minded individuals to quickly form and experiment within different societal models. Officiel hjemmeside: https://dogecoin.plus/ Køb DOGECOINOLD nu!

DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGECOINOLD (DOGECOINOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) pris

DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGECOINOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGECOINOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGECOINOLD's tokenomics, kan du udforske DOGECOINOLD tokens live-pris!

Sådan køber du DOGECOINOLD Er du interesseret i at tilføje DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOGECOINOLD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOGECOINOLD på MEXC nu!

DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGECOINOLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGECOINOLD prishistorikken nu!

DOGECOINOLD Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGECOINOLD måske er på vej hen? Vores DOGECOINOLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGECOINOLD Tokens prisprediktion nu!

