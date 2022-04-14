DOG GO TO THE MOON (DOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOG GO TO THE MOON (DOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) Information DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://doggotothemoon.io Block Explorer: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON Køb DOG nu!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOG GO TO THE MOON (DOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 312.60M $ 312.60M $ 312.60M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 312.60M $ 312.60M $ 312.60M Alle tiders Høj: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 Alle tiders Lav: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 Nuværende pris: $ 0.003126 $ 0.003126 $ 0.003126 Få mere at vide om DOG GO TO THE MOON (DOG) pris

DOG GO TO THE MOON (DOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOG GO TO THE MOON (DOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOG's tokenomics, kan du udforske DOG tokens live-pris!

Sådan køber du DOG Er du interesseret i at tilføje DOG GO TO THE MOON (DOG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOG på MEXC nu!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOG prishistorikken nu!

DOG Prisprediktion Vil du vide, hvor DOG måske er på vej hen? Vores DOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!