DOG

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

NavnDOG

RangNo.115

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning100,000,000,000

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud100,000,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.009947045275834055,2024-12-11

Laveste pris0.001001575648348698,2025-04-07

Offentlig blockchainBTCRUNES

