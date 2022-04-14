Dynex (DNX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dynex (DNX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dynex (DNX) Information Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Officiel hjemmeside: https://dynexcoin.org/ Hvidbog: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Block Explorer: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Køb DNX nu!

Dynex (DNX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dynex (DNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Samlet udbud $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Cirkulerende forsyning $ 104.09M $ 104.09M $ 104.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M Alle tiders Høj: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Alle tiders Lav: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Nuværende pris: $ 0.06022 $ 0.06022 $ 0.06022 Få mere at vide om Dynex (DNX) pris

Dynex (DNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dynex (DNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DNX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DNX's tokenomics, kan du udforske DNX tokens live-pris!

Sådan køber du DNX Er du interesseret i at tilføje Dynex (DNX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DNX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DNX på MEXC nu!

Dynex (DNX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DNX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DNX prishistorikken nu!

DNX Prisprediktion Vil du vide, hvor DNX måske er på vej hen? Vores DNX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DNX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!