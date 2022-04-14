Dimitra Token (DMTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dimitra Token (DMTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dimitra Token (DMTR) Information Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Officiel hjemmeside: https://dimitra.io/ Hvidbog: https://dimitra.io/token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Køb DMTR nu!

Dimitra Token (DMTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dimitra Token (DMTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.02M $ 15.02M $ 15.02M Alle tiders Høj: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Alle tiders Lav: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Nuværende pris: $ 0.01502 $ 0.01502 $ 0.01502 Få mere at vide om Dimitra Token (DMTR) pris

Dimitra Token (DMTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dimitra Token (DMTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DMTR's tokenomics, kan du udforske DMTR tokens live-pris!

